الزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة الله

وطنا اليوم:توفي مساء الخميس، الزميل الصحفي نضال سلامة، الذي عمل في الوسط الصحفي لسنوات طويلة.

ونعى الوسط الصحفي، زميلهم الراحل نضال سلامة، بكلمات تدمي القلوب، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعمل الراحل في العديد من المؤسسات الصحفية، وكان مديرا للتحرير في أكثر من موقع

وتتقدم أسرة موقع وطنا اليوم الإخباري ممثلة بالناشر الدكتور قاسم العمرو، باصدق مشاعر #العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد واسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصر والسلوان.