الدكتور عبد العزيز سليمان المعايطة في ذمة الله

قال الله تعالى : ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ،”

“وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره إنتقل الى رحمة الله تعالى الدكتورعبد العزيز سليمان المعايطة ابو بشار

آللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك أللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

الدفن اليوم في الكرك-بلدة ادر بعد صلاة العصر و تقبل التعازي في قاعة مسجد ادر الكبير اليوم، و غدا في ديوان ابناء الكرك في عمان بعد صلاة العصر.

إنا لله و إنا إليه راجعون