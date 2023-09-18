المعارك ينعون االحاج ابراهيم احمد ذيبان الشامان

وطنا اليوم:ينعى آل المعارك في محافظة اربد و الاغوار الشمالية وداخل المملكة وخارجها بمزيد من الحزن والأسى المرحوم الحاج الخال ابراهيم احمد ذيبان الشامان ” ابو خالد ”

والد كل من خالد ، احمد ، عمر ، يوسف ، علي وشقيق المرحوم الشيخ موسى الذيبان وعم كل من محمد خير ابو بهاء و وليد ابو عناد واحمد موسى ،

سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ،

إنا لله وأنا اليه راجعون