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مركز “زها” يختتم دورات النادي الصيفي

منذ ساعة واحدة
مركز “زها” يختتم دورات النادي الصيفي

وطنا اليوم: اختتم مركز زها الثقافي في الطفيلة، اليوم الأحد، دورات النادي الصيفي في حفل أقيم في ساحة المركز.

واشتمل النادي الصيفي، على حزمة دورات تدريبية متخصصة خلال العطلة الصيفية، إضافة إلى خدمات ترفيهية لرواد المركز وزواره، استهدفت المئات من الأطفال وأبناء المجتمع المحلي، بإشراف مدربين وأعضاء من الهيئة الإدارية ومشرفين من المركز.

وتنوعت الدورات التدريبية التي عقدت ضمن مجالات تحتاجها الفئات العمرية المختلفة، وتناسب متطلباتهم من بينها دورات التصميم وبرمجة الروبوت الآلي والصحافة والإعلام والحساب الذهني السريع والمهارات اليدوية، وإدارة المشروعات، واستخدامات اللغة الإنجليزية والمحادثة والرسم والخط العربي وكرة القدم، إلى جانب افتتاح دورات ترفيهية وتعليمية للأطفال الصغار ضمن غرف كراميش.

وعبر العديد من رواد المركز عن تقديرهم لمستويات التدريب والترفيه التي تقدم في المركز، ما أسهم في صقل مواهبهم وسد أوقات الفراغ لديهم بما هو مفيد، لشموله على ملاعب ومرافق تدريبية وترفيهية وبرامج تدريبية متنوعة، والإسهام بتنمية الإبداعات وصقل المواهب لدى الطلبة المبدعين.


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