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الجيش يعلن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري – روابط

منذ ساعة واحدة
الجيش يعلن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري – روابط

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة الذين استحقوا قرض الإسكان العسكري.
ودعت القوات المسلحة الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي بدءا من الأحد المقبل، للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد).
وأشارت إلى أنه سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهره عمان لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحه الاردنيه لمعرفة اسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة
أسماء الضباط المستفيدين لدفعة شهر ايلول 2023

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين لدفعة شهر أيلول 2023


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