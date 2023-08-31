المياه: 36 ألف سنة عمر الماء في حوض الديسي

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري، الخميس، إن أغلب المياه الجوفية في حوض الديسي، يبلغ عمرها على الأقل 36 ألف سنة.

وأضافت الوزارة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أنه من المتوقع أن يكون عمر المياه في حوض الديسي أكثر من ذلك أيضا.

ويشكل حوض الديسي مخزونا استراتيجيا للأردن، وتمتاز مياهه بالجودة العالية لانخفاض محتوى الأملاح فيها، حيث تفوق مياه الحوض تفوق من حيث المواصفات العالمية خصائص مياه دول متقدمة، وفقا لتصريحات سابقة لوزارة المياه.

ويساعد الحوض الذي يزود المملكة بـ100 مليون متر مكعب في العام من المياه العذبة عالية الجودة، في خفض الضخ من الخزانات الجوفية الرئيسة الأخرى، وزيادة ساعات التوزيع للمواطنين وتخفيف العبء المائي عن المصادر في المحافظات الأخرى التي تزود عمان والزرقاء