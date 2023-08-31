بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المياه: 36 ألف سنة عمر الماء في حوض الديسي

منذ 3 ساعات
المياه: 36 ألف سنة عمر الماء في حوض الديسي

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري، الخميس، إن أغلب المياه الجوفية في حوض الديسي، يبلغ عمرها على الأقل 36 ألف سنة.
وأضافت الوزارة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أنه من المتوقع أن يكون عمر المياه في حوض الديسي أكثر من ذلك أيضا.
ويشكل حوض الديسي مخزونا استراتيجيا للأردن، وتمتاز مياهه بالجودة العالية لانخفاض محتوى الأملاح فيها، حيث تفوق مياه الحوض تفوق من حيث المواصفات العالمية خصائص مياه دول متقدمة، وفقا لتصريحات سابقة لوزارة المياه.
ويساعد الحوض الذي يزود المملكة بـ100 مليون متر مكعب في العام من المياه العذبة عالية الجودة، في خفض الضخ من الخزانات الجوفية الرئيسة الأخرى، وزيادة ساعات التوزيع للمواطنين وتخفيف العبء المائي عن المصادر في المحافظات الأخرى التي تزود عمان والزرقاء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:52

غارة على مصنع مخدرات سوري قرب الحدود الأردنية

12:39

الديوان الملكي يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها

12:35

العمل ترد على إنهاء عقد معلمات المدارس الخاصة بسبب الحمل

12:15

الهيئة العامة للجمعية الوطنية لحماية المستهلك تصادق على التقريرين الاداري والمالي

12:06

القبض على مُسلح داخل عرس في العاصمة عمان

12:01

طلبة توجيهي يحتجون أمام مجلس النواب: رجعولنا مقاعدنا

11:53

بحث العلاقات الاقتصادية بين الاردن وكازاخستان

11:50

رد على قول …أما بعد :

11:33

4.42 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي

11:24

تقرير يكشف المسكوت عنه في المدارس الخاصة

11:12

أمطار جازان .. برد وسيول وانهيار سقف قاعة بالجامعة

10:56

الادعاء الأمريكي يكشف تفاصيل جريمة ظلت لغزاً طيلة 50 عاماً

وفيات
وفيات الخميس 31-8-2023بأي ذنب قتلوا عريسنا.. الأمن العام ينعي شهيد الفرح حمزةوفيات الأربعاء 30-8-2023وزير التربية ينعى الطالبين محمد ويامن عباسيوفيات الثلاثاء 29-8-2023