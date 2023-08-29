ابرزها التعليم وذوي الاحتياجات الخاصة .. خرفان وبيكر يبحثان عدة قضايا

وطنا اليوم:عقد المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في مكتبه اليوم الثلاثاء اجتماعا دوريا مع مدير شؤون الاونروا في الأردن اولافبيكر ونائبه كونال دار بحضور مدير الاونروا والمنظمات الدولية هبا المعاني ومدير المخيمات أسامة علقم.

واشار خرفان الى الاجتماع الذي عقده مع وزير التربية والتعليم مؤخرا والذي طالب فيه بتأمين الكتب المدرسية لمدارس وكالة الغوث الدولية مؤكدا استمرار الحكومة الأردنية بدعمها للأونروا بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين في المملكة والمساهمة في تذليل كافة العقبات التي تواجهها

وناقش الطرفان عدة قضايا تتعلق بالتعليم وذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في الاونروا بالإضافة الى أبرز المشاكل التي تواجه عمل الاونروا في المخيمات للوصول الى حلول تذلل العقبات وتمكن الاونروا من القيام بعملها على الوجه الأكمل.