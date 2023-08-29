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الضمان: شمول المعلمات بمظلتنا في العطلة الصيفية إلزامي

منذ 4 ثواني
الضمان: شمول المعلمات بمظلتنا في العطلة الصيفية إلزامي

وطنا اليوم:وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الثلاثاء، رسالة إلى المعلمات العاملات في قطاع التعليم الخاص.
وقالت المؤسسة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، إن شمول المعلمات خلال العطلة الصيفية بمظلة الضمان إلزامي، طالما جرى تجديد عقد العمل لسنة أخرى في ذات الجهة التعليمية التي يعملن فيها.
وأكدت أنه يجب على المعلمات الحرص على السؤال عن حقهن في الضمان، كون قانون الضمان يوفر لهن الحماية الاجتماعية، ومنافع تأمينية لجميع العاملات في القطاع


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