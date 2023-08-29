حكم بعدم مسؤولية طبيب بيطري عن نفوق حمار في جرش

وطنا اليوم:أعلنت محكمة صلح جزاء جرش عدم مسؤولية طبيب بيطري عن نفوق حمار بعد معالجته؛ لثبوت أن الإجراءات العلاجية التي أتبعها الطبيب البيطري كانت “صحيحة”.

وحسب قرار المحكمة الذي أيدته محكمة بداية جرش، بصفتها الاستئنافية، فإن حمارا في إحدى قرى جرش أُصيب بتلبك معوي إثر تناوله كميات من الطعام، فاستدعى صاحب الحمار الطبيب البيطري من أجل علاجه، ولكن بعد العلاج بفترة وجيزة نفق الحمار، وعلى إثر ذلك، قدم صاحب الحمار شكوى للقضاء بحق الطبيب البيطري.

وعلى إثر الشكوى أسندت للطبيب تهمة التسبب بهلاك حيوان (الحمار)، بعد أن أبلغ قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة جرش، والتي بدورها قامت بتشريح جثة الحمار، وتبين أن المادة الزيتية هي التي أدت الى نفوقه.

ووفق القرار، فإن الطبيب البيطري عالج الحمار بحقنه إبرتين: الأولى في الجهة اليسرى من رقبته، والثانية في الجهة اليمنى، وبعدها أطعم الحمار مادة (الزيت).

لكن المحكمة وجدت أن الثابت من خلال البيّنات الدفاعية للمشتكى عليه أنه في حال التلبك المعوي للحيوان يُعطى مادة الزيت، وأنها لا تؤدي إلى الوفاة إلا إذا دخلت الرئتان والقصبات الهوائية وهو إجراء طبي معتاد