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نقيب المهندسين يفتتح المعرض الأكبر للكتاب في مدينة السلط

منذ 3 ثواني
نقيب المهندسين يفتتح المعرض الأكبر للكتاب في مدينة السلط

وطنا اليوم: افتتح نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، اليوم الاثنين، المعرض الأكبر للكتاب في مدينة السلط والمخصص لعرض الكتب وبيعها والذي نظمه فرع النقابة بمحافظة البلقاء ومبادرة السلط تقرأ، وبالتعاون مع كشك سمور.

وتضم المكتبة العديد من كتب العلوم والهندسة، والسيَر والمذكرات، والقصص والروايات، والتاريخ والجغرافيا، والفكر والثقافة، والمعاجم، وتلك المخصصة للاستعارة لأعضاء الهيئة العامة وأبناء المجتمع المحلي.

وثمن الزعبي الجهود المبذولة من قبل فرع النقابة في البلقاء لخدمة أعضاء الهيئة العامة على مختلف الأصعدة المهنية والثقافية والاجتماعية.

وقدم الزعبي الدروع التذكارية لكل من مبادرة السلط تقرأ على جهودها المعطاءة، والمكتبة الوطنية التي قامت بدعم الحدث وتقديم كتب مجانية للحضور.

وتخلل الحفل، افتتاح الندوة الثقافية التي قدمها الكاتب والشاعر الدكتور أيمن العتوم بعنوان: “أثر القراءة على الفرد والمجتمعات”، تحدث خلالها عن أهمية القراءة ودورها الفعال في تنشئة مجتمع ذي فكر نير ولما لها من دور في صقل مهارات وشخصية الفرد.

من جهته، ثمن رئيس مجلس فرع البلقاء، المهندس كمال الدباس، مبادرة السلط تقرأ على جهودها المبذولة مع فرع البلقاء لتنظيم هذا الحدث الثقافي المهم.


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