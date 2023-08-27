بني مصطفى: 1169 حدثا دخلوا دور الرعاية والتأهيل حتى نهاية تموز

وطنا اليوم:كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية، أنّ 1169 حدثاً دخلوا إلى دور رعاية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة منذ بداية العام الحالي في حين خرج منها 1170 حدثا آخرين، فيما دخل 256 لدور الرعاية الاجتماعية وخرج 122 منها في الفترة ذاتها.

جاء ذلك خلال رعاية بني مصطفى اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع المستشفى الايطالي، وجمعية الكاريتاس الاردنية؛ لتوسيع خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها مديريتي الأحداث والحماية و الأسرة والطفولة.

وأكدت بني مصطفى، خلال التوقيع، أن الجمعيات شريك مهم لعمل الوزارة في الميدان لتقديم الخدمات الى الفئات الاكثر هشاشة، مشددًة على ان تظافر الجهود مع المؤسسات الشريكة يساهم في تقديم افضل خدمات الرعاية الصحية والنفسية المطلوبة.

وأضافت أن وزارة التنمية تقدم خدماتها الى الفئات المحتاجة لها، ضمن جهود الرعاية المُقدمة للمنتفعين من جميع النواحي، وبما في ذلك النواحي الصحية والنفسية لغير القادرين، مشددة على ان الارشاد النفسي واحد من الجوانب التي تركز عليها مراكز الايواء التابعة للوزارة.

ووقع عن وزارة التنمية الاجتماعية مساعد الامين العام لشؤون المحافظات عامر حياصات ، وعن المسشفى الايطالي الدكتور نسيم سماوي ، وعن جمعية الكاريتاس الاردنية المدير العام وائل سليمان.

وتهدف المذكرة لدعم جهود مديريتي الأحداث والحماية والأسرة والطفولة على تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية لمنتفيعيها. وتشمل المذكرة، التي جرى توقيعها في وزارة التنمية الاجتماعية، تنفيذ أنشطة للمنتفعين، وتقديم خدمات رعاية اجتماعية وطبية ونفسية، حسب احتياجات الدور والفئات العمرية المستهدفة. كما سيتم من خلال المذكرة، تنفيذ دورات تدريبية تشمل بناء قدرات العاملين في الدور على الإسعافات الأولية والية ترتيب الأدوية وحفظها وتخزينها.

يذكر أن المستشفى الايطالي جمعية خيرية غير ربحية تأسس في العام 1926 لمساعدة المرضى والمحتاجين، كما تعد جمعية الكاريتاس الاردنية، ايضًا جمعية خيرية غير ربحية ومسجلة كفرع جمعية اجنبية تعنى بتقديم العديد من الخدمات الخيرية للمحتاجين منها خدمات الرعاية الاجتماعية