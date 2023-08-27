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حل مروري لتسهيل حركة المركبات عند إشارات مستشفى الملكة علياء

منذ 9 ثواني
حل مروري لتسهيل حركة المركبات عند إشارات مستشفى الملكة علياء

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى أنه سيتم بالتعاون مع إدارة السير إغلاق الاتجاه القادم من حي الخزنة باتجاه شارع الشهيد ودوار المدينة الرياضية وتوجيه المركبات يميناً إلى الجسر القائم أعلى شارع الأردن (أكاديمية الشرطة الملكية) وتحويل اتجاه السير على الجسر ليصبح باتجاه واحد دخولاً من شارع زيد بن علي، وإلغاء عمل الإشارة الضوئية، وذلك اعتباراً من يوم غد الاثنين.
وبين مدير عمليات المرور في أمانة عمان المهندس محمد جدوع أن هذا الإجراء يأتي لتسهيل الحركة المرورية عند إشارات مستشفى الملكة علياء باتجاه الشمال وذلك ضمن خطط الأمانة لإدارة العملية المرورية.
وأشار جدوع إلى أنه سيتم تزويد الموقع بالشواخص المرورية اللازمة


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