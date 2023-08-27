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احتجاج في حرة الزرقاء بسبب نقص الموظفين

منذ ساعة واحدة
احتجاج في حرة الزرقاء بسبب نقص الموظفين

وطنا اليوم:احتج عدد من تجار المركبات وأصحاب شركات التخليص وبعض المواطنين على وجود نقص للموظفين في مركز حرة الزرقاء .
وقالوا خلال الاحتجاج ان المنطقة الحرة تشهد حركة قوية هذه الاسابيع وتخليص على المركبات بشكل كبير نتيجة الطلب على مركبات الكهرباء ، في حين ان هناك نقص واضح للموظفين.
واشاروا الى ان مدير مركز حرة الزرقاء ، اكد لهم بضرورة ايجاد حل سريع لهم في حين تواصل بعض التجار مع مدير عام الجمارك ووعدهم بمتابعة الموضوع.
وشدد التجار ان الاحتجاجات قائمة لحين معالجة الموضوع وخصوصا ان مركز المنطقة الحرة يعتبر اول مركز بالشرق الاوسط.
وطالبوا بضرورة سد النقص الحاصل ، مؤكدين ان ميزانية الاردن تعتمد اعتمادا واضحا على ايرادات الجمارك .
وختموا حديثهم ان احتجاجهم سيبقى بشكل مستمر لحين حل المشكلة من اساسها ، ورفد مركز الحرة بكادر اضافي لحل مشكلة النقص الحاصل
وقال نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن النقص الكبير في عدد موظفي وكادر الجمارك المسؤول عن المعاينة للمركبات أدى الى الإكتظاظ في المنطقة ، لافتا الى أنه تم التقدم بشكوى حول هذا الأمر الى دائرة الجمارك ، إضافة الى اطلاع مديرها على واقع ما يجري وذلك خلال الزيارة التي قام بها الى المنطقة قبل قرابة شهر


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