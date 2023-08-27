سرقة الكيبلات تحرم مدرسة في الأردن من الكهرباء

وطنا اليوم:اشتكى المواطن ضيف الله، من انقطاع الكهرباء في مدرسة طور الحشاش للبنين بمنطقة أم الرصاص.

وقال في حديثه عبر إذاعة حياة اف ام، إن المدرسة بدون كهرباء منذ عام، رغم ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، ودرجات الحرارة المنخفضة في الشتاء.

وأوضح أن سبب انقطاع الكهرباء عن المدرسة نتيجة سرقة “كيبل” الكهرباء المغذي لها، مشيراً إلى أن المدرسة بدون حارس.

وبيّنَ أن الطلاب لا يتحملون درجات الحرارة المرتفعة داخل الغرف الصفية، كما أن الطلاب لا يستعملون غرفة الحاسوب نتيجة انقطاع الكهرباء.

بدوره قال مدير تربية لواء الجيزة أحمد المساعفة، إن انقطاع الكهرباء عن المدرسة من شركة الكهرباء وليس من التربية.

وأضاف أن التربية تواصلت كثيرا مع الشركة، لكن بدون جدوى، نتيجة تكرار الاعتداء على كوابل الكهرباء