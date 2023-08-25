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الملك يعود إلى أرض الوطن

منذ 3 ساعات
الملك يعود إلى أرض الوطن

وطنا اليوم:عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، بعد زيارة خاصة.


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