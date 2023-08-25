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11:35
احتجاجات السويداء تتوسع وحشود غير مسبوقة تهتف ضد الأسد
11:28
واشنطن تدين تصريحاً لـ بن غفير :حقي في الحياة يسبق حق العرب في حرية التنقل
11:16
هل سيتم تحديد ساعات فتح المحال التجارية في عمان
10:51
كيف استغل ترامب الابن صور أبيه الجنائية التاريخية
10:40
توجه لفرض سعر رمزي على استخدام الأكياس البلاستيكية
10:26
النيجر تسمح لقوات دولتين بدخول أراضيها في حال تعرضها لهجوم
10:03
انخفاض عدد متلقي مساعدات برنامج الأغذية بالأردن
09:56
الملك يعود إلى أرض الوطن
09:51
بشكل غير متوقع .. وفاة نجم المصارعة براي وايت
09:40
بدء انحسار الكتلة الحارة عن الأردن
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الملك يعود إلى أرض الوطن
منذ 3 ساعات
وطنا اليوم:عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، بعد زيارة خاصة.
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24 ساعة
11:35
احتجاجات السويداء تتوسع وحشود غير مسبوقة تهتف ضد الأسد
11:28
واشنطن تدين تصريحاً لـ بن غفير :حقي في الحياة يسبق حق العرب في حرية التنقل
11:16
هل سيتم تحديد ساعات فتح المحال التجارية في عمان
10:51
كيف استغل ترامب الابن صور أبيه الجنائية التاريخية
10:40
توجه لفرض سعر رمزي على استخدام الأكياس البلاستيكية
10:26
النيجر تسمح لقوات دولتين بدخول أراضيها في حال تعرضها لهجوم
10:03
انخفاض عدد متلقي مساعدات برنامج الأغذية بالأردن
09:51
بشكل غير متوقع .. وفاة نجم المصارعة براي وايت
09:40
بدء انحسار الكتلة الحارة عن الأردن
09:34
وفاة ثلاثيني تعرض للطعن في جرش
09:30
المباشرة بحلول مرورية داخل العاصمة عمّان
09:26
كشف طوله ووزنه.. ترامب السجين رقم Po1135809
وفيات
وطنا نيوز
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن