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بدء انحسار الكتلة الحارة عن الأردن

منذ ساعتين
بدء انحسار الكتلة الحارة عن الأردن

وطنا اليوم:تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالانحسار عن الأردن الجمعة، بعد فترات طويلة من تأثيرها، إذ ارتفعت درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية منذ الثامن من آب/أغسطس الحالي، وفق مركز طقس العرب الإقليمي.
وتوقع انخفاض درجات الحرارة الجمعة بشكل ملحوظ، مقارنة عما كان عليه في الأيام الماضية، لتُصبح حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.
وبحسب طقس العرب، تتحول الأجواء إلى صيفية عادية في معظم المناطق، في حين تبقى حارة إلى شديدة الحرارة في الأغوار و البحر الميت و العقبة بالإضافة لمناطق البادية، و تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة عموماً.

أجواء لطيفة
وخلال ساعات الليل، فتكون الأجواء لطيفة و رطبة بوجه عام في أغلب المناطق، و تظهر الغيوم المنخفضة صباحاً و خاصة في شمال الأردن.
وتشير توقعات “طقس العرب” إلى المزيد من الانخفاض المُحتمل على درجات الحرارة في الأردن منتصف الأسبوع المقبل ، لتسود أجواء مُعتدلة الحرارة في مناطق عِدّة نهاراً و لطيفة للغاية في ساعات الليل ،و قد تميل للبُرودة لاسيما فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات مُتأخرة من الليل


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