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المباشرة بحلول مرورية داخل العاصمة عمّان

منذ ساعتين
المباشرة بحلول مرورية داخل العاصمة عمّان

وطنا اليوم:باشرت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير بحزمة من الحلول المرورية داخل العاصمة عمّان من خلال كوادر الدوائر المعنية في الأمانة.
وتشمل الحلول المرورية شارع نور سلطان باييف المقطع الممتد من إشارات مدخل طارق لغاية دوار المشاغل، بالإضافة إلى دوار العبدلي (الشميساني) وإشارات مستشفى الملكة علياء كمرحلة أولى.
وستشمل المرحلة الثانية من الحلول المرورية تقاطع شارع المطار مع شارع الملكة زين وتقاطع المشاغل بالإضافة لشارع الاستقلال.
وأعلنت أمانة عمان، أن العمل جار لدراسة بعض الحلول المقترحة مرورياً لميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية).
وتأتي هذه الحلول والدراسات لمعالجة النقاط السوداء مرورياً داخل العاصمة سنداً للدراسات الإحصائية والفنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالدراسات المرورية


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