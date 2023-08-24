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العجارمة : 21 ألف طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية

منذ ساعة واحدة
العجارمة : 21 ألف طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية

وطنا اليوم:قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، إن عدد الطلاب الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية بلغ 21 ألف طالب وطالبة، حتى الخميس.
وأضاف العجارمة، أن هناك 6 آلاف طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الحكومية إلى الخاصة.
وأشار إلى أن الوزارة حولت 5 مدارس إلى نظام الفترتين، مؤكدا أن الوزارة ولم ولن نتخلى عن أي طالب.
وأضاف أنه تم التوجيه للمدارس باستقبال أكبر قدر ممكن من الطلاب، وإيجاد حلول لاستيعابهم فيها.
ولفت إلى أن الدراسات ونتائج الثانوية العامة أثبتت أن النظام التعليمي بخير


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