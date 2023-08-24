العموش : شكاوى من الرفع المتواصل لرسوم المدارس الخاصة

وطنا اليوم:كشف المستشار الإعلامي لجميعة حماية المستهلك، الدكتور حسين العموش، أنّ الجمعية تستقبل منذ شهر عشرات الشكاوى بشكل يوميّ تتضمن رفع المدارس الخاصة رسومها للطلبة بنسب تصل 20% و 30%.

وقال العموش لبرنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، إنّ لجنة الخدمات في الجمعية غالبا ما تركز على القضايا الاستهلاكية المتعلقة بالسلع الّا أنّ المدارس الخاصة تقدم خدمة أيضأً ويشملها اختصاص الشكاوى المتعلق بالجمعية.

وبين أنّ الجمعية تصدر بيانات سنوية لما ورد من الشكاوى ومنها ما يتعلق بالمدارس الخاصة، وقد استقبلت بالفعل العام الحالي شكاوى عديدية تتعلق برفع رسوم المدارس الخاصة، ما بات يستدعي تدخل الوزارة ممثلة بالوزير نفسه للحفاظ على المستهلكين الأردنيين لا سيما وأنّ أجور أرباب الأسر والمستهلكين موزع على حاجات أخرى كالغذاء والكهرباء والمياه وبعضها إيجار المنازل