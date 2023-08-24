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إجراء أول عملية تنظيم السائل المحاط بالدماغ في مستشفى الكرك

منذ 22 ثانية
إجراء أول عملية تنظيم السائل المحاط بالدماغ في مستشفى الكرك

وطنا اليوم:أجرى مستشفى الكرك الحكومي، اليوم الخميس، عملية جراحية، بنجاح، لمريض سبعيني من لواء الأغوار الجنوبية، يُجريها المستشفى لأول مرة، وهي تنظيم السائل المحاط بالدماغ.
وأشرف أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور رائد الجرادات، على العملية، بمشاركة فريق طبي من التخدير الدكتور أشرف الضمور والدكتور محمد الهواري وفريق التمريض رولا الشمايلة والمتدربين أحمد الطراونة وصفوان الطراونة والمهندس المشرف على الجهاز سيف أبو شعبان.
وقال مدير المستشفى الدكتور معتز القرالة خلال لقاء صحفي مع عدد من وسائل الإعلام، إن المريض كان يعاني من تجمع سوائل كبيرة حول محيط الدماغ، مؤكدا أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات الطبية التي حققها مستشفى الكرك الحكومي خلال العامين السابقين على إثر توقيع الاتفاقية بين وزارة الصحة وكلية الطب في جامعة مؤتة واتفاقية أخرى تم توقيعها مع الخدمات الطبية لإجراء عمليات القسطرة، بالإضافة إلى الخبرات العالية لكوادر وزارة الصحة؛ الأمر الذي أسهم بوجود تكاملية طبية بين الأطراف كافة


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