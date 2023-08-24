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الماضي لعشيرة العضايلة: جئناكم بدية الكرام للصفح عن كُلاب

منذ ساعة واحدة
الماضي لعشيرة العضايلة: جئناكم بدية الكرام للصفح عن كُلاب

وطنا اليوم:توجّهت جاهة ممثلة بالشيخ العين طلال صيتان الماضي وعدد من شيوخ ووجهاء الأردن إلى ديوان عشيرة العضايلة في محافظة الكرك، على خلفية المتعلقة بالصحفي عمر كلاب، وما قاله في حق أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة.
وقال الماضي الذي ترأس الجاهة الكريمة إن ما تحدث به كُلاب خلال لقاء تلفزيوني لم يكن ينوي الإساءة لأي عشيرة في الأردن.
وأضاف الماضي مخاطبًا عشيرة العضايلة: “جئناكم ونعلم أن الخطأ قد حصل.. وجئناكم بدية من الكرام.. ودية الكرام هي الإعتذار.. جئنا معتذرين لكرامتكم وكرامة لأهل الكرك”.
وتحدث عن عشيرة العضايلة اللواء المتقاعد فلاح عودة العضايلة، مرحبًا بالجاهة الكريمة في محافظة الكرك ومضارب عشيرة العضايلة، التي قدمت شهداءً دفاعًا عن الأردن وفلسطين.
وأكد العضايلة أن العشائر الأردنية الركيزة والمنظومة التي يرتكز عليها المجتمع والوطن.
وكان قد توجهت جاهة قبل أيام إلى ديوان عشيرة الفريحات في لواء كفرنجة في محافظة عجلون، وذلك على خلفية ذات التصريحات بحق النائب ينال فريحات وعشيرة الفريحات


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