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الأردن يصدر 6 آلاف جواز سفر للمقدسيين منذ منتصف الشهر الماضي

منذ ساعة واحدة
الأردن يصدر 6 آلاف جواز سفر للمقدسيين منذ منتصف الشهر الماضي

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن البريد بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية، أصدر 6000 جواز سفر لأول مرة للمقدسيين، منذ إدخال الخدمة الجديدة على الاتفاقية، في الـ15 من تموز الماضي، في حين بلغ إجمالي الخدمات الأخرى المقدمة للمقدسيين منذ عام 2019، أكثر من 70000 معاملة.
وقال الداوود إن مكاتب البريد أنجزت 5161 حركة تفعيل للهوية الرقمية، من خلال بصمة العين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي منذ الـ8 من تموز الماضي.
وعن بيانات النصف الأول من العام الحالي، أوضح الداوود، أن إجمالي عدد الطرود وصل إلى 1119963 موزعة على، 670946 طردا خارجيا، و449017 طردًا داخليا.
أما بشأن تفعيل خدمة توصيل مخرجات الخدمات الحكومية الإلكترونية، فبلغ عدد حركات تجديد جواز السفر، 60 حركة يوميا، وبإجمالي حركات وصل إلى 7500 حركة.
وأكد الداوود، أن البريد الأردني يعمل على التوسع في خدماته من خلال التوسع في خدمة الشمول المالي، وتوسيع التعاون مع شركات القطاعات الخاصة لزيادة الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، والعمل بتعميم رئاسة الوزراء في حصرية توصيل البعائث التي تقل وزنها عن 31 كغم من قبل شركة البريد الأردني، إلى جانب توسيع التعاون مع القطاع الحكومي، والتوسع في بعائث التجارة الإلكترونية والبريد السريع والطرود


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