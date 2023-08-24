البشير: المرأة في إرادة بمواقع قيادية، وسيسعى الحزب لوصولها لكافة المجالات في الدولة لتنفيذ برامجه

وطنا اليوم:صرّحت الأمينُ العام المُساعد لشؤونِ المرأة في حزب ” إرادة ” النائب المُحامية دينا البشير، أنّ نسبةَ مُشاركة المرأة في الحزبِ حالياً تبلغُ 29%، ويُسعى حالياً الحزب لرفعِ تلك النسبةِ بشكلٍ نوعِيّ وليسَ بشكلٍ كمّي فقط؛ حزب إرادة لم ولن يهدف للوصول إلى نسب دون دور فاعل للمرأة بمؤسسة الحزب فهاهي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني إمرأة ومساعده كذلك ونسبة المرأة في المجلس المركزي للحزب ٣٠٪؜ ونائب الأمين العام إمرأة و ٥٠٪؜ من الأمانة العامة شابات، هذا ويهدف الحزب لوصول المرأة لتمثله في مفاصل صُنع القرارِ المُنتخبة كالإدارةِ المحليّةِ والنقابات ومجالس الطلبة والبرلمان، وكذلك الحكومة؛ لتنفيذِ برنامج الحزب على أرضِ الواقع.

وأكّدت البشير أنّ المرأةَ هي نِصفُ المُجتمع، إذ حقّقت المرأةُ الأردنيّة مُكتسبات سياسية وتشريعية من خلالِ قانوني الإنتخاب والأحزاب، وبالتالي فقد آنَ وقتُ تواجُدِها ومُشاركتِها الفاعِلة في طاولةِ الحوارِ والقرار، وهي من الأمورِ الأساسيّة التي قامَ عليها الحزب، وليست مُجرد شعارات، في ظلِّ الحاجةِ لتمكينِ المرأة من أجلِ أحزابٍ سياسيّةٍ أقوى، مع ترسيخِ مفهوم الثقافة الحزبية لضمانِ مشاركتها مُشاركةً حقيقيّةً فاعلة، وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة.