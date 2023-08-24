بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العمل تحذر المدارس الخاصة من عدم الالتزام بـ الأدنى للأجور

منذ 8 ثواني
العمل تحذر المدارس الخاصة من عدم الالتزام بـ الأدنى للأجور

وطنا اليوم:حذرت وزارة العمل أصحاب المدارس الخاصة من عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، أو تأخيرها.
وقالت الوزارة ، الخميس في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: يعاقب صاحب المدرسة الخاصة في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى للاجور أو تأخيرها.
وأضافت أنه في حال عدم الالتزام، فإنه سيتم تغريمه ماليا، وفقا لأحكام المادة 35 من قانون العمل.
ودعت إلى عدم التمييز في الأجور بين الجنسين.

الضمان الاجتماعي
وفي سياق منفصل، جدد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، تأكيده شمول المؤمن عليهم في المدارس الخاصة بالضمان طوال فترة العطلة الصيفية في حال تم تجديد عقودهم لسنة أخرى في نفس الجهة التعليمية.
وشدد الطراونة في بيان في وقت سابق على أهمية شمول عاملي القطاع الخاص في التأمين، لغايات توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع من مختلف المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان الاجتماعي.
وقال إن الأنظمة الإلكترونية بالمؤسسة ترصد أي إيقاف مخالف بهذا الصدد للعاملين الذين تم تجديد عقودهم بنفس الجهة التعليمية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:46

الخصاونة: مشروع الرَّبط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيِّز النَّفاذ خلال شهر

12:34

الحبس والغرامة لقيادة مركبة دون لوحة أرقام

12:15

البنك المركزي للأردنيين: لا تقترضوا للترفيه وادرسوا الأسباب

12:08

4,454 مليار دينار العجز التجاري للأردن في النصف الأول من العام الحالي

12:04

غرفة تجارة عمّان: تحقيق الأمن الغذائي أولوية وطنية

11:49

خطة مصر لإنشاء مصر جديدة

11:47

أمنية راعي الاتصالات الحصري لمبادرة الأوائل آتٍ لاختياري19

11:39

القرعة تضع الفيصلي في مجموعة نارية في دوري أبطال آسيا

11:26

الحكومة تطالب بوقف أي تعديلات على تعرفة الخطوط المسبقة

11:21

حزب إرادة مجددا …في وادي موسى فيديو وصور

11:18

مقتل مستوطن وإصابات بانهيار صخري قرب البحر الميت

11:10

حشود غفيرة تشارك بتشييع جثمان العائلة الأردنية في السعودية

وفيات
وفيات الخميس 24-8-2023وفيات الأربعاء 23-8-2023وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023