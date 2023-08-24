حزب إرادة مجددا …في وادي موسى فيديو وصور

وطنا اليوم:في إطار تواصل حزب إرادة مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة ، التقت الأمانة العامة لحزب إرادة مع عدد من المواطنين في لواء البتراء /وادي موسى وذلك بإستضافة من عضو الحزب الامين العام المساعد الدكتور خالد الحسنات ، ودار حوار وشرح لمباديء الحزب وخططه المستقبلية ونظامه الأساسي.

وأكد البطاينه إن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة عملية الاستقطاب النوعية لكوادرالحزب وترسيخ العقيدة الحزبية .

وشدد على أننا عندما توافقنا على تأسيس إرادة ، كان هدفنا حزبًا برامجيًا مختلفًا ومستمرًا نحو مملكة أردنية هاشمية معتمدة على الذات قوية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومؤسسيًا ، مشيرًا إلى ضرورة تجاوز المراحل المقبلة من تشكيل القوائم الوطنية والمحلية لخوض الانتخابات النيابية وما بعدها وهو ما يعطي الحزب الاستمرارية والصمود .

واشار البطانية الى خصوصية اقليم البتراء من الناحية السياحية وضرورة مشاركة المهتمين بالقطاع السياحي في رسم الخارطة السياحية من خلال الانتساب للحزب والمشاركة في اللجان القطاعية وبخاصة لجنة السياحة.

وتحدث الأمين العام المساعد الدكتور خالد الحسنات عن اهمية وادي موسى السياحية لكونها حاضنة المدينة الوردية البتراء احدى عجائب الدنيا السبع.. ومذكرا الحضور بان هذا هو اللقاء الثالث للحزب مع ابناء اللواء لاهمية ابنائه في النسيج الوطني الاجتماعي وللبعد الاقتصادي للجانب السياحي في البتراء، داعيًا إلى ضرورة الانتساب للأحزاب ، لما لذلك من أهمية في الحياة العامة وتوسيع مشاركة الناس في تحمل المسؤولية وصناعة القرار .

وجرى خلال اللقاء حوار موسع طرحت فيه العديد من الافكار والرؤى والتساؤلات حول بعض الامور المتعلقة بالحزب التي اجاب عليها الأمين العام ومن رافقه.

وفي نهاية الزيارة شكر الحضور فريق ارادة على حضورهم وتوضيح مبادئ الحزب ونظامه الى جانب قانوني الأحزاب والإنتخاب،، حيث انتسب عدد كبير من الحضور للحزب