بعد ظهور المتحور الجديد .. بيان صحفي للمكتب الاعلامي للرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية

وطنا اليوم:بعد ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا (ايريس )في المنطقة العربية يجب علينا معرفة ما يلي

الدكتور محمد حسن الطراونة

اختصاصي الامراض الصدرية والتنفسية وخبير العدوى التنفسية

ممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في الاردن يوضح

* حالات الإصابة بالمتحور الجديد أعراضها خفيفة وتتماثل للشفاء من تلقاء نفسها دون الحاجة الى ايه تداخلات طبية

* الدراسات أثبتت أن المتحور الجديد “EG 5” أكثر انتشارا، لكنه أقل خطورة في حدة المرض.

* الأعراض الأكثر شيوعا لكورونا حاليا تتمثل في آلام بالحلق، تعب خفيف بالجسم، زكام ورشح، وارتفاع بدرجات الحرارة.

* تلك الأعراض سرعان ما تنتهي خلال يومين، مع ضرورة الاستعانة بالأدوية التي تساعد في خفض الحرارة.

* لا يوجد مضاعفات خطيرة أو وفيات أو قلق أو داعٍ للخوف من المتحور الجديد، فلا توجد أي حالات داخل المستشفيات في المنطقة العربية أو الإبلاغ عن حالات خطيرة في العناية المركزة

* لا داعي لاي تغيير في منظومة التطعيم بلقاحات كورونا، باستثناء ضرورة حصول الفئات الأكثر خطورة على جرعة معززة، وهم أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام ونقص المناعة، وكبار السن.

* لا يوجد داعي لاتخاذ أي إجراءات احترازية إضافية في المنطقة العربية ، لكن ينبغي الانتباه لضرورة اتخاذ الحيطة للمصابين بهذا المتحور بعدم الاختلاط أثناء فترة المرض خصوصا بعد بدا العام الدراسي في المدارس الاسبوع القادم