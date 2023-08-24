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الضمان يبدأ بصرف رواتب المتقاعدين

منذ ساعتين
الضمان يبدأ بصرف رواتب المتقاعدين

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن المؤسسة بدأت بصرف رواتب المتقاعدين اليوم من خلال فروع البنوك أو من خلال الصرافات الآلية.
وقال في تصريح صحفي الخميس، إن صرف الرواتب يتم شهريا في موعده المحدد مالم يكن هناك حالات استثنائية يعلن عنها قبل نهاية الشهر.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن استمرار العمل ببرنامج “استدامة ++” ضمن المرحلة الثانية، الذي يدعم اشتراكات العاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص ويقدم حوافز شمول لهم، داعيةً كافة الفئات المستهدفة في البرنامج بالتقدم بطلبات للاستفادة منه لما له من أهمية كبيرة في تقديم الحماية الاجتماعية لهم.
وبينت أن تقديم الطلبات سيكون متاحاً اعتباراً من ، الخميس عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة سواء للمنشآت المستهدفة أو العاملين لحسابهم الخاص، من خلال الرابط (https://eservices.ssc.gov.jo).


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