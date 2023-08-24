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توضيح حكومي حول إمكانية عودة منصة تيك توك في الأردن

منذ 16 ثانية
توضيح حكومي حول إمكانية عودة منصة تيك توك في الأردن

وطنا اليوم:أوضح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، حول إمكانية رفع الحظر عن منصة تيكتوك، المحظورة في الأردن
وقال الشبول ، إن التواصل والحوار قائم مع إدارة منصة تيكتوك.
وأضاف أنها ارتكبت أخطاء لا يمكن قبولها، مشيرا إلى أن هناك حديث حول الخوارزميات التي يعتمدونها في إزالة المحتوى الذي أثر وأضر في فترة كانت صعبة.
وأكمل: “الحوار مستمر وليس لدينا أي قيود على أي وسيلة تواصل اجتماعي، والاردن يعتمد الانفتاح منذ بداية التسعينات أي في بداية ثورة الكمبيوتر والانترنت ولم يتم حظر أي شيء، وسياستنا الانفتاح لكن من دون المساس باستقرار المجتمعات”.
وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت الحكومة حظر تطبيق تيك توك، بسبب سوء الاستخدام من قبل البعض”،بالإضافة إلى فشل المنصة في معالجة المنشورات التي تحرض على العنف والفوضى.
وأصدرت مديرية الأمن العام في وقت سابق تحذيرا، أن وحدة الجرائم الإلكترونية تراقب المحتوى المشارك على منصات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على خطاب الكراهية، “والتحريض على التخريب، والاعتداء على مؤسسات إنفاذ القانون، والأضرار التي تلحق بالممتلكات وقطع الطرق


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