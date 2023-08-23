الأوقاف تدعو مرشحين للتعيين بوظيفة إمام لمراجعتها (أسماء)

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين للتعيين بوظيفة إمام على وظائف الفئة الأولى مراجعة مبنى الوزارة الكائن في جبل الحسين/شارع الرازي/وحدة خدمة الجمهور.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، مساء الثلاثاء، يجب على المدعوين أن يصطحبوا معهم الوثائق التالية المبينة أدناه وذلك حسب المواعيد المبينة لكل منهم لاستكمال إجراءات التعيين، منوهة بأن من يتخلف عن موعده المحدد يعتبر مستنكفاً.

صورة مصدقة عن المؤهلات العلمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) عدد 2، وصورة مصدقة عن شهادة الولادة عدد 2، وصورة مصدقة عن الهوية الشخصية عدد 2، وصورة مصدقة عن دفتر العائلة كاملاً عدد 2، وصورة مصدقة عن دفتر خدمة العلم (التأجيل) أو شهادة إنهاء الخدمة العسكرية عدد 2، وكتاب من مؤسسة الضمان الاجتماعي+كشف تفصيلي بالاشتراكات عدد 2، وكتاب من مؤسسة التقاعد العسكري والمدني عدد 2، وصور شخصية عدد 3، وخبرات مصدقة عدد 2، وشهادة عدم محكومية حديثة (الأصلية) عدد 2، وكشف رقم حسابات الآيبان.

الأسماء:

الثلاثاء 29/8/2023

عجلون/قصبة عجلون

محمد بسام عبد الغفور القضاه

زاهر محمد احمد القضاه

عبدالله خلدون ضيف الله المومني

اوس محمد حسن الربابعه

محمد عبدالله يحيى عبد الغني

احمد فواز سليمان الطافور

علي حسين مصطفى الربابعه

احمد مصطفى محمد قواقنه

عباده محمد حسن الزغول

محمد حسين علي بني اسماعيل

الباديه الشماليه/الشمالية الغربية

علي غازي هلال الخالدي

العاصمه/الجامعه

ابراهيم اسماعيل حسن علوان

عدنان مازن فالح مهيدات

العاصمه/ناعور

مصطفى خالد مصطفى سالميه

العاصمه/القويسمه

ابراهيم زياد يوسف الشويكي

الباديه الوسطى/الموقر

ابراهيم احمد جميل الشنيطي

الاربعاء 30/8/2023

الكرك/القصر

احمد نايف طويرش الرشايده

معاذ مخلد سليم الليمون

الكرك/عي

عبد الكريم ثائر عبد الكريم الرواشده

الكرك/الاغوار الجنوبيه

علي سلامه علي العزازمه

مادبا/قصبه مادبا

سامر حسن جمال خليل

صالح ماجد صالح ابو عيشه

صهيب زكريا احمد الوخيان

الباديه الجنوبيه/الحسنية / معان

مهند فالح سعود السميحيين

الطفيله/بصيرا

محمد ظاهر علي عيال سلمان

منتصربالله حربي محمد السعودي

همام عاصم فتحي الرفوع

الباديه الجنوبيه/القويرة

علي حسن علي الجذيلات

العاصمه/قصبه عمان

غازى عاصم نصوح دامر

الاربعاء 30/8/2023

العاصمه/ماركا

أحمد جعفر محمود ابو عيشه

غيث محمد احمد مصطفى

محمود فوزي علي خميس

وسيم سهيل رشدي خربط

الباديه الشماليه/الرويشد

جاسم محمود خليفه بني خالد