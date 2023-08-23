تحويلات على أوتوستراد عمان الزرقاء لتركيب جسر مشاة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويل حركة السير بشكل مؤقت وخلال ساعات الليل على جزء من طريق عمان الزرقاء لغايات فك وتركيب جسر مشاة في منطقة إسكان المعلمين ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء (الحزمة الثالثة).

وبينت الأشغال أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه عمان إلى مدخل طريق المشيرفة بإتجاه طريق الزرقاء – الرصيفة – ماركا، وكذلك تحويل السير القادم من عمان الى الزرقاء الى التحويلة المؤقتة القائمة على يمين الطريق الرئيسي عند موقع الجسر وحسب المواعيد التالية:

• فك الجسر القديم اعتباراً من الساعة 12:00 منتصف ليل (الأربعاء/الخميس) ولغاية الساعة 6:00 صباح يوم الخميس الموافق 24/8/2023.

• تركيب الجسر الجديد اعتباراً من الساعة 12:00 منتصف ليل (الخميس/الجمعة) ولغاية الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة الموافق 25/8/2023.

وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وكافة عناصر السلامة العامة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والالتزام بأسس القيادة الامنة وتعليمات مرتبات شرطة السير و الكوادر العاملة في الميدان