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الأشغال تنهي مشروع مبنى محافظ المفرق الجديد وتسلمه للداخلية

منذ 15 ثانية
الأشغال تنهي مشروع مبنى محافظ المفرق الجديد وتسلمه للداخلية

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل في مشروع مبنى محافظة المفرق الجديد، ومن المنتظر تسليم المشروع الى وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة.
وبلغت مساحة مبنى المحافظة الجديد 5200 متر تقريبا وبكلفة إجمالية ناهزت الـ 2.5 مليون دينار، حيث تم تنفيذه تحت إشراف كوادر مديرية أشغال محافظة المفرق.
ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق وطابق تسويه وقاعة اجتماعات كبرى بالإضافة للأعمال الصحية والكهروميكانيكي واعمال الساحات، بالإضافة لمبنى الاستعلامات وساحه اسفلتيه لمواقف السيارات وغرفة حارس وأسوار وأرصفة.
هذا ويعتبر مبنى المحافظة الجديد من الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة حيث تم تزويده بنظام للطاقة الشمسية


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