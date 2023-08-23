تسهيلات عراقية لحصول الأردنيين على تأشيرات الدخول

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية العراقية عبد الأمير كامل الشمري إن العراق اتخذ مزيدا من التسهيلات وتبسيط حصول الأردنيين على تأشيرات الدخول إلى العراق.

وأضاف الشمري على هامش توقيع مذكرة تعاون أمني مع وزير الداخلية مازن الفراية أنه يتطلع إلى مزيد من التسهيلات لخدمة الأردنيين والعراقيين، وإحداث نقلة جديدة في التعاون الأمني بين البلدين في المستقبل.

تأشيرة الدخول إلى العراق

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في وقت سابق أنه ​تم الاتفاق على إلغاء شرط وجود الكفيل العراقي والمطلوب من قبل السلطات العراقية في حالة التقدم على طلب الحصول على تأشيرة متعددة أو تقديم طلب إقامة.

وأكدت استبدال مبلغ التأمينات المالي المفروض على الأردنيين والبالغ قيمته(مليون دينار عراقي) بوجود تذكرة عوده للشخص المتقدم بهذا الطلب.

يشار إلى أن وزير الداخلية العراقي والوفد المرافق له سيقوم بزيارة إلى مديرية الامن العام وعدد من المراكز التدريبية التابعة لها وكذلك المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)