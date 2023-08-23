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نشر بيانات متقدمين على وظائف في وزارة الإدارة المحلية

منذ 6 ثواني
نشر بيانات متقدمين على وظائف في وزارة الإدارة المحلية

وطنا اليوم:نشر ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية اليوم رابطاً الكترونيا http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/ لغايات اتاحة الفرصة للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة الادارة المحلية الاطلاع على حالة الطلب(معتمداو غير معتمد) ومجموع نقاطهم التنافسية والية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية ، واجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني ، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب التوظيف ، وذلك خلال الفترة (23/8/2023 ولغاية نهاية يوم 25/8/2023).
وبامكان المتقدمين في حال وجود ملاحظات او اعتراضات ارسالها من خلال نفس الرابط الالكتروني، علما بان الديوان قد نوه لعدم استلام اي ملاحظات او اعتراضات ورقياً او بعد انتهاء المدة المحددة لذلك ، ولااضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف.
وانهى الديوان وبالتشارك مع الوزارة فرز وتدقيق (705)طلب توظيف للتنافس على هذه الوظائف، و اعتماد المطابق منها وفقاً لشروط ومواصفات اشغالها المعلن عنها في الصحف اليومية سابقاً، وعلى موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني وهي (وظيفة طابع ، خازن ،مراقب دوام ، مامور ملفات ، مراسل، سائق فئة رابعة عمومي، حارس ، ميكانيكي تمديداتصحية ، نجار)


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