حزب إرادة في محافظة المفرق … فيديو وصور

وطنا اليوم:في إطار تواصل حزب إرادة مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة ، التقى أمين عام الحزب نضال البطاينه وعدد من أعضاء الأمانة العامة مع عدد من المواطنين بمحافظة المفرق، ودار حوار بناء حيث شرح الحزب مبادئه وخططه المستقبلية ونظامه الأساسي.

وقال البطاينه إن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة عملية الاستقطاب النوعي لكوادر جديدة للحزب ، وتوسيع القاعدة ، خصوصًا في ظل القبول الذي حققه الحزب في مختلف مناطق المملكة ، وأكد على ان العمل المؤسسي البرامجي سوف يكون ديدن إرادة وبأن برامج الحزب سوف يحملها نوابه في البرلمان القادم وسوف تكون هي بوصلتهم في التشريع و الرقابة، بالإضافة لمن سيصدرهم الحزب في مجالس الطلبة والنقابات والإدارة المحلية.

وتحدث رئيس مجلس فرع محافظة المفرق لحزب إرادة حمزة اخو ارشيده عن دور الفروع وأهمية تفعيلها في الهيكل التنظيمي للحزب واكد على ان النظام الداخلي لإرادة وهيكله التنظيمي تميز بتشجيعه على التشاركية بين الأمانة العامة و الفروع في عملية اتخاذ القرارات.

وأما الأمين العام المساعد للشؤون السياسية المهندس ابراهيم العوران، تحدث عن مبادئ حزب إرادة والتي انبثقت عن النهج الديمقراطي الاجتماعي (الطريق الثالث) وكيف للأردن ان يتعلم من تجارب الدول الأخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية و الوصول لدولة الرفاه الاجتماعي.

وتحدث رئيس مجلس فرع محافظة العقبة محمد السطوحي عن آلية تشكيل اللجان القطاعية والتي سوف تضع برنامج الحزب إذ تم الانتهاء من وضع تعليمات اللجان التي تتضمن مجموعتين استراتيجية واستشارية تعملان وفق آلية تشاورية لإنجاز عملها ، إلى جانب وضع مدونة السلوك الحزبي.

وجرى خلال اللقاء حوار موسع طرحت فيه العديد من الافكار والرؤى والتساؤلات حول بعض الامور المتعلقة بالحزب و الوطن التي اجاب عليها الأمين العام ومن رافقه.

وكان حضر اللقاء عدد من كوادر الحزب في المفرق والمهتمين بالشأن العام من سياسيين وقيادات شبابية ونسائية وكان قد أدار الحوار نائب الأمين العام منور ضيف الله الكعيبر