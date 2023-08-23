بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي

منذ ساعة واحدة
الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الدفاع.
كما تناول الجهود الدولية في محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:34

العرموطي يسأل: هل توجد سفارة في الأردن لفرسان مالطا

11:22

مسن سوري يثير الجدل في منطقة الغويرية

11:12

إضافة لمقالة الدكتور بسام العموش (الأفق المقلق)

11:11

حزب إرادة في محافظة المفرق … فيديو وصور

10:51

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

10:47

العثور على الفتى المختفي في عمان

10:44

أردني يسافر بدراجته الهوائية من المملكة لدول الخليج

10:38

اتفاقية أردنية عراقية لمكافحة الجرائم

10:32

الضمان : تنفيذ المرحلة الثانية من استدامة ++

10:28

بنك القاهرة عمان يرعى افتتاح المخيّم الصيفي السنوي السابع عشر لمؤسسة الحسين للسرطان‎

10:09

أمطار غزيرة على الكعبة أثناء صلاة المغرب

10:04

حمزة نمرة يتصدر التواصل الاجتماعي بأغنية مثيرة

وفيات
وفيات الأربعاء 23-8-2023وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023