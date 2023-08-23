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اتفاقية أردنية عراقية لمكافحة الجرائم

منذ ساعة واحدة
اتفاقية أردنية عراقية لمكافحة الجرائم

وطنا اليوم:وقع وزير الداخلية مازن الفراية، ونظيره العراقي عبد الأمير الشمري اتفاقية تعزيز التعاون بين الدولتين لمواجهة التحديات، وتكثيف التعاون في مكافحة الجرائم، وعلى رأسها غسيل الأموال والمخدرات والإرهاب وتكثيف العمل الاستخباري للحد من هذه الجرائم.
وأشار الشمري الى أهمية الاستقرار الأمني الذي يعود على البلدين، وثنى على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية على الحدود ومنع العناصر الإرهابية من تنفيذ مخططاتهم.
وعبر الشمري عن ترحيبه بتبادل الخبرات بين البلدين وتنفيذ دورات تدريبية وأنشطة معينة


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