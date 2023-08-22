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رئيس جامعة عمان الأهلية يُكرّم الطلبة الفائزين بجائزة الحوراني للفنون والتصميم – الدورة الثالثة 2023

منذ 3 ثواني
رئيس جامعة عمان الأهلية يُكرّم الطلبة الفائزين بجائزة الحوراني للفنون والتصميم – الدورة الثالثة 2023

 

كرم رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان الطلبة الفائزين في جائزة الحوراني للفنون والتصميم – الدورة الثالثة (2023) بعنوان (إنسانيتنا توحدنا)، يوم أمس الثلاثاء 22-8-2023 في حفل حضره الدكتور أحمد الكسيح والأستاذ ساري الأسعد نقيب الفنانين الأسبق، والفنانة التشكيلية ربى أبو شوشة ،الى جانب عميد كلية العمارة والتصميم في الجامعة الأستاذ الدكتور عبد السلام الشبول، وأعضاء لجنة التحكيم؛والدكتورة حنان الشيخ- نائب العميد لشؤون الاعتماد والجودة ورئيس اللجنة.

وتم خلال الاحتفال تكريم الطلبة الفائزين في محاورالجائزة، وهم:

  • الطالب أحمد الصعيدي من كلية العمارة والتصميم في محور التصميم الجرافيكي المتحرك/ الفيديو القصير.
  • والطلبة :محمود سامي صابر، و أحمد محمد حسين، وندى محمد عمايرة من كلية العمارة والتصميم في محور التصوير الفوتوغرافي.
  • والطالبة تيم النداوي من كلية العمارة والتصميم في محور الرسم  .
  • وتم حجب جائزة تصميم الملصق الإعلاني.

واختتم الحفل بعرض فيديو لأعمال الطلبة المشاركين والطلبة الفائزين. ويذكر أن جائزة الحوراني للفنون والتصميم تهدف إلى تفعيل دور الشباب ولفت نظرهم الى قضايا هامة ومختلفة (ثقافية، بيئية، صحية، تعليمية، توعوية، مجتمعية)، وتسليط الضوء عليها ومحاولة إيجاد حلول فنية وتصميمية مبتكرة تسهم في حل المشكلات بطريقة هادفة وفعالة.


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