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عمان الأهلية تستقبل وفداً من الطهاة والمؤثرين المختصين في الطعام من 8 دول عربية

منذ 5 ثواني
عمان الأهلية تستقبل وفداً من الطهاة والمؤثرين المختصين في الطعام من 8 دول عربية

وطنا اليوم: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وبهدف تنشيط قطاع السياحة في الأردن ،استضافت جامعة عمان الأهلية وفدا من الطهاة والمؤثرين المختصين في الطعام من عدة دول عربية (لبنان، مصر، الكويت، تونس، سوريا، فلسطين، العراق والجزائر)، بحضور ضيفة الشرف التي تُعِدّ أشهر المأكولات الأردنية التراثية الحاجة ميسر الحياري (أم عمر) ، وبحضور: الشيف محمد اسبيته ، الشيف عمر أبو لبدة ، الشيف مروى الشافعي ، الشيف حيدر فخري، الشيف أسماء البحر ، الشيف علي ، الشيف أميرة ، الشيف وليد ،محمد سلهب ، نور تتان، أحمد يونس، ملك شومان ، فجر حيات، عبدالرحمن الأستاذ، الشيف بلال الطرودي.

حيث تضمنت الزيارة التركيز على الضيافة وتنوع الأطباق في الأردن، وقام الوفد بمرافقة السيد أمين العارضة في جولة استطلاعية بكلية إدارة الضيافة وفنون الطهي للتعرف على تجهيزاتها وعلى فنون الطهي وإدارة الضيافة التي تقوم بها ، وأبدوا إعجابهم بمستوى الكلية المتميز .

وقد قام رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان بشكر الوفد الضيف، وتقديم درع الجامعة التذكاري لضيفة الشرف الحاجة ميسر الحياري (أم عمر) .


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