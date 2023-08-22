حزب إرادة في قادسية الطفيلة وتفاعل مع قضيتهم … فيديو

وطنا اليوم:ضمن سلسلة اجتماعاته في البوادي والقرى والمخيمات، عقد حزب إرادة اجتماع مع قيادات مجتمعية وشبابية ونسائية في القادسية بلواء بصيرا بمحافظة الطفيلة ، حيث قام أعضاء الأمانة العامة بشرح تفصيلي لقانوني الأحزاب والإنتخاب ومن ثم توضيح لمباديء حزب إرادة ونهجه.

هذا وقام الحزب بالاشتباك الايجابي مع مشكلة القادسية العامة المتمثلة بشح مياه الشرب التي تعاني منها القادسية والتي قام بشرحها رئيس البلدية، وتفاعل الحزب مع الموضوع والذي هو مطلب أساسي وقضية عامة تتفق مع مباديء الحزب وتوجهاته في العدالة الإحتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية على الأردن والأردنيين بعدالة، وأجاب الأمين العام للحزب رئيس البلدية بأن الحزب بالتعاون مع البلدية سيتبنى الموضوع مع وزير المياه كون المطلب هو عام ومن الحقوق الأساسية للمواطن واضاف ان هذا غير مرتبط بإنتسابات أهالي القادسية لحزب إرادة بل ليثبت الحزب للمجتمع بأن مبادئه ليست شعارات.

وبالفعل قام الحزب بالتواصل مع وزارة المياه والري ممثلة بمعالي وزير المياه الذي ابدى كامل التعاون لحل المشاكل الفنية الخاصة هو وأمين عام سلطة المياه بموضوع نقص المياه وكان داعما للاشتباك الايجابي الذي به الأحزاب الوطنية مع قضايا المواطنين العامة للنهوض بمنظومة الاصلاح السياسي والتواصل المباشر مع القواعد الشعبية ، وتم عقد اجتماع بالوزارة بحضور الامين العام لحزب ارادة ووفد من الحزب ورئيس بلدية القادسية والمجلس البلدي وتم اتخاذ قرارات من قبل الوزارة لحل كافة القضايا التي تخص مشكلة المياه بالقادسية وتم بدء التنفيذ في اليوم التالي للإجتماع.