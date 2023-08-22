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الحكومة تعقد ملتقى بالبحر الميت بعنوان عام على التحديث

منذ ساعة واحدة
الحكومة تعقد ملتقى بالبحر الميت بعنوان عام على التحديث

وطنا اليوم:بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، تعقد الحكومة ملتقى بعنوان “#عام_على _التحديث” في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت يوميّ الجمعة والسبت المقبلين، لاستعراض ما تمّ تحقيقه في البرنامجين والتحاور حول أولويات المرحلة المقبلة.
ويتضمن الملتقى الذي يبدأ أعماله يوم الجمعة وتستمر حتى مساء السبت، عديد الجلسات التي تتمحور حول قطاعات إدارية واقتصادية متخصصة، تبين سير العمل في البرنامجين التنفيذيين لرؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري.
ويشارك في الملتقى أكثر من 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا رؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري، ومن ضمنهم ممثلون عن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وقطاعات وفعاليات مختلفة تمثل القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث، ومجموعة من الشابات والشباب


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