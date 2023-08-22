فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي إربد والمفرق غداً الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل منطقة بشرى شرق إربد من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وفي المفرق مناطق بويضة الحوامدة، وأم النعام الشرقية والغربية، من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً.