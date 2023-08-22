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الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس المصري

منذ 6 ثواني
الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس المصري

وطنا اليوم:استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامته، ورسالة تناولت سبل تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، إضافة إلى الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار. وبعث الرئيس السيسي تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية المصري سامح شكري واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحث آليات تطوير العلاقات الثنائية التي تشهد تنامياً مستمراً، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
كما جرى بحث القضية الفلسطينية وجهود تفعيل العملية السلمية في سياق التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وتأكيد أهمية مواصلة العمل على تكثيف الجهود الدولية المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية


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