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إرسال نحو 29 ألف رسالة نصية لطلبة من الدبلوم المتوسط

منذ ساعتين
إرسال نحو 29 ألف رسالة نصية لطلبة من الدبلوم المتوسط

وطنا اليوم:قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب بأن الوحدة قامت اليوم الثلاثاء بإرسال رسائل نصية ل (28578) طالباً وطالبة من الحاصلين على معدلات في شهادة الثانوية العامة الأردنية تتراوح ما بين (50)% إلى (64.9) %.
ويحق لهم الالتحاق بتخصصات مرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع لإعلامهم بأن القبول في تخصصات درجة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية قد تم إدارجه ضمن نظام القبول الموحد اعتباراً من العام الجامعي الحالي 2023-2024.
كما تم تضمين الرسائل رابط يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بعملية التقديم، وأكد الخطيب بأن هذه الخطوة تأتي حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة، وخوفاً من ضياع الفرصة عليهم في تقديم طلب التحاق ضمن الفترة الزمنية الرسمية المعلن عنها


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