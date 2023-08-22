عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للبحوث الزراعية

وطنا اليوم:وقع الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية والاستاذ الدكتور نزار حداد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية مذكرة تفاهم بين الجامعة والمركز ، يوم أمس الإثنين 21-8-2023 ، بحضور الاستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة عميد كلية التكنولوجيا الزراعية وعميد البحث العلمي في الجامعة.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات الأكاديمية و العلمية، البحثية والتدريبية، والسعي الدؤوب لتطوير ودعم أطر التعاون المشترك في آليات البحث العلمي للقطاع الزراعي داخل المملكة.

وقد أعرب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان، عن تقديره لهذا التعاون الذي يمثل خطوة هامة في مجال دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوقت الذي يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات عديدة في مواجهة التغيرات المناخية، مثل شح الموارد المائية، والطلب المتزايد على الموارد الزراعية، مشيراً إلى أنه من خلال المذكرة سوف يتم توجيه الجهود لمعالجة هذه التحديات والمساهمة في تحسين الإنتاجية.

وقال “إننا نتطلع في الجامعة لمشاركة المعرفة والخبرات من خلال أعضاء الهيئة التدريسية و الطلبة، بحيث يتم تقديم المشاريع والأفكار الريادية للمركز، وطرح بعض الحلول للمشاكل و التحديات التي تواجه المشاريع الذي يعمل المركز الوطني على تنفيذها عبر حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية المتوفرة داخل المركز، والتي تعد أول حاضنة ابتكار زراعي على مستوى المنطقة”.

وأكد أ.د.حمدان اعتزاره بالمستوى المتقدم للجامعة والتي تعد الأولى على مستوى الجامعات الخاصة والثالثة على مستوى الجامعات في الاردن وهذا الآمر سَيُمكن الجامعة من بذل الجهود للتعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة كما في المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الاستاذ الدكتور نزار حداد أهمية التعاون مع الجامعة في تعزيز وتطوير آليات البحث العلمي من خلال مد جسور التعاون المستقبلي لتنمية زراعية مستدامة، مؤكدًا أن المذكرة سَتُمكن باحثي المركز والأكاديميين من إجراء مشاريع مشتركة تحقق التنمية الزراعية الشاملة.

وأشار إلى محور التحديث الاقتصادي الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني جل اهتمامه، والذي يتطلب توظيف التكنولوجيا الحديثة وإطلاق الإمكانيات المستقبلية، والاستثمار في طاقات الشباب الكامنة من خلال توظيف الابتكار وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وقال الاستاذ الدكتور رضا الخوالدة عميد كلية التكنولوجيا الزراعية وعميد البحث العلمي في الجامعة: إن الكلية ستكون نواة التعاون مع المركز الوطني من خلال الاستفادة من خبرات باحثي المركز في نقل التكنولوجيا، وإجراء البحوث العلمية المشتركة