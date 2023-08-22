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طلبات #الموازي في الاردنية الخميس

منذ 7 ثواني
طلبات #الموازي في الاردنية الخميس

 

وطنا اليوم – اعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان، بدء استقبال طلبات الإلتحاق بالجامعة الاردنية لدرجة البكالوريوس للفصل الأول 2023-2024 يوم الخميس المقبل.

ووفق إعلان العدوان سيكون التقدم للبرامج التالية:

– البرنامج الموازي، بدءا من 2023/8/24 (10 صباحا)، وحتى 2023/8/31 (10 مساءً).

– أبناء أعضاء هيئة التدريس وأبناء العاملين العادي والموازي، بدءا من 2023/8/27 (10 صباحا) وحتى 2023/8/31 (10 مساءً).

– تخصصات كلية الفنون والتصميم العادي والموازي، بدءا من 2023/8/24 (10 صباحا)، وحتى 2023/8/31​ (10 مساءً).

وأوضح أنه لن يتم استقبال أي طلب بعد هذه التواريخ المحددة.


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