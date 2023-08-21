البحوث الزراعية يوقع مذكرة تفاهم بالمجالات الأكاديمية مع جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم: وقع المركز الوطني للبحوث الزراعية، وجامعة عمان الأهلية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتحقيق التعاون المشترك بالمجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية، ودعم أطر التعاون في آليات البحث العلمي للقطاع الزراعي.

وأوضح مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، أهمية التعاون مع الجامعة في تعزيز وتطوير آليات البحث العلمي من خلال مد جسور التعاون المستقبلي لتنمية زراعية مستدامة، مؤكدًا أن المذكرة سَتُمكن باحثي المركز والأكاديميين من إجراء مشاريع مشتركة تحقق التنمية الزراعية الشاملة.

وأشار إلى محور التحديث الاقتصادي الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني جل اهتمامه، والذي يتطلب توظيف التكنولوجيا الحديثة وإطلاق الإمكانيات المستقبلية، والاستثمار في طاقات الشباب الكامنة من خلال توظيف الابتكار وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

من جهته، أعرب رئيس الجامعة الدكتور ساري حمدان، عن تقديره لهذا التعاون الذي يمثل خطوة جديدة في مجال دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوقت الذي يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات عديدة في مواجهة التغيرات المناخية، مثل شح الموارد المائية، والطلب المتزايد على الموارد الزراعية، مشيراً إلى أنه من خلال المذكرة سوف يتم توجيه الجهود لمعالجة هذه التحديات والمساهمة في تحسين الإنتاجية.

وقال “إننا نتطلع في الجامعة لمشاركة المعرفة والخبرات من خلال أعضاء الهيئة التدريسية و الطلبة، بحيث يتم تقديم المشاريع والأفكار الريادية للمركز، وطرح بعض الحلول للمشاكل و التحديات التي تواجه المشاريع الذي يعمل المركز الوطني على تنفيذها عبر حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية المتوفرة داخل المركز، والتي تعد أول حاضنة ابتكار زراعي على مستوى المنطقة”.

وقال عميد كلية التكنولوجيا الزراعية وعميد البحث العلمي في الجامعة الدكتور رضا الخوالدة، إن الكلية ستكون نواة التعاون مع المركز الوطني من خلال الاستفادة من خبرات باحثي المركز في نقل التكنولوجيا، وإجراء البحوث العلمية المشتركة.