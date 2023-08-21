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كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا تنجز جدارية فنية في مدرسة مرج الحمام الأساسية

منذ ساعتين
كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا تنجز جدارية فنية في مدرسة مرج الحمام الأساسية

وطنا اليوم:نفذت كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا جدارية فنية في مدرسة مرج الحمام الأساسية، من خلال مشاركة مجموعة من طلبة قسم التحريك والوسائط المتعددة، وذلك كجزء من مادة خدمة المجتمع التي تهدف إلى توطيد العلاقات بين الجامعة والمجتمع المحلي.
واستغرق تنفيذ الجدارية ثلاثة أيام بإشراف رئيس قسم التحريك والوسائط المتعددة الدكتور يزن العمرات، وامتازت الجدارية بالرسومات التي تهدف إلى جذب انتباه طلبة المدرسة وتشجيعهم على التعرف إلى الأحرف العربية والأرقام الحسابية.
وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من التزام الجامعة بتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي وتحسين البيئة المحيطة، إذ تسعى الجامعة من خلال هذه الأنشطة إلى تحقيق فوائد تعليمية واجتماعية. وتمثل الجدارية الفنية إسهامًا جماليًا وتعليميًا قيمًا للمدرسة، وستظل تحمل بصمات الطلبة الذين ساهموا في إنجازها.


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