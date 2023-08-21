الحكومة توجه لطرح عطاء تشغيل المبنى الموحد في مركز حدود الكرامة

وطنا اليوم:تفقّد وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن سير الأعمال في مركز حدود الكرامة الذي يربط الأردن بالعراق الشقيق.

ووجه أبو السمن المعنيين في الوزارة لسرعة العمل على طرح عطاء تشغيل مبنى المسافرين “المبنى الموحد”، الذي تم انشاءه حديثا بتمويل من منظمة الهجرة العالمية، ليكون مبنى تفتيش وجوازات وجمارك للمسافرين القادمين والمغادرين وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين وتطوير البنية التحتية للمركز الحدودي.

وستعمل الوزارة على تشغيل مبنى المسافرين البالغ مساحته 3500 وتجهيز وتشغيل مبنى الفحص بمساحة 560 متر مربع اضافة الى مبنى الشحن بمساحة 475، بما يتضمن أعمال التشطيبات وتوريد الأجهزة والتأثيث وعمل خلطة أسفلتية للساحات.

واطلع ابو السمن في الجولة التي رافقه فيها مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، ومساعد رئيس هيئة الاركان العميد توفيق المرزوق ومساعد مدير الامن العام العميد رامي الدباس، ومدير الإقامة والحدود العميد عواد الشرفات ومدير المركز الحدودي العقيد جلال القاضي، على واقع الخدمات المقدمة في المعبر البري الذي يربط الاردن بالعراق الشقيق والذي يبعد عن العاصمة عمان حوالي ٣٦٣كم ، وتبلغ مساحة المركز ٨٠٠ دونم تقريبا، تضم جناح الشحن بالجهة الجنوبية وجناح المسافرين في المنقطة الوسطى، وخطوط قديمة لنقل البترول من الجهة الشمالية.

ويتميز المركز الحدودي بدوره الفاعل والكبير في الحفاظ على أمن وسلامة المملكة وفي حركة المسافرين والتبادل التجاري مع العراقي الشقيق.

استمع ابو السمن إلى مطالب العاملين في المركز وملاحظاتهم، حيث اوعز للقائمين على المشروع ومسؤولي الوزارة إلى دراسة الطلبات والملاحظات وتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة