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المياه تحدد مهلة نهائية للنظر بطلبات حفر الآبار

منذ 18 ثانية
المياه تحدد مهلة نهائية للنظر بطلبات حفر الآبار

وطنا اليوم:حددت وزارة المياه والري/سلطة المياه، الاثنين، تاريخ 15/10/2023 مهلة نهائية للنظر بطلبات حفر الآبار الإنتاجية والصناعية والسياحية المقدمة سابقا لسلطة المياه.
وبينت السلطة في بيان ، أن مجلس إدارة سلطة المياه قرر بتاريخ تحديد يوم 15/10/2023 موعدا نهائيا للنظر بطلبات حفر الابار الانتاجية والصناعية والسياحية المقدمة سابقا، حيث يعتبر كل من تخلف عن مراجعة سلطة المياه لتفعيل طلبه بحفر بئر إنتاجية أو صناعية أو سياحية ملغيا بعد هذا التاريخ.
وأشارت إلى أنه سيتم اتلاف الطلب ومرفقاته بعد 15/10/2023 ولا يحق لصاحب الطلب الملغي مطالبة سلطة المياه بأي مطالبة قانونية أو مالية، وفي حال الرغبة بالحصول على رخصة بئر جديدة، يجب تقديم طلب جديد حسب الأصول.
يذكر أنه بتاريخ 2/8/2023 صدرت تعليمات حفر الآبار الصناعية والإنتاجية والسياحية، بموجب قرار مجلس الوزارة


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