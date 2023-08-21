تصحيح تقعر القفص الصدري لشاب في البشير

وطنا اليوم:تمكن فريق طبي في مستشفيات البشير للجراحات التخصصية قسم جراحة الصدر من إجراء عملية تصحيح تقعر القفص الصدري لشاب يبلغ من العمر 14 عاما .

وقال رئيس قسم جراحة الصدر الدكتور مؤيد لامبر إن التشوه في القفص الصدري كان ضاغطاً على القلب والرئتين مما أدى إلى قصور في وظائفهما،و تم تصحيح تقعر القفص الصدري باستخدام دعامات معدنية (Nusbar) وتكللت العملية بالنجاح والمريض يتمتع الآن بصحة جيدة .

وأضاف الدكتور لامبر أن هذه العملية تُجرى لأولِ مرةٍ في مستشفيات وزارة الصحة ويأتي ذلك اتباعاً لنهج التطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن وبدعم من إدارة مستشفيات البشير ووزارة الصحة بتوفير كافة المستلزمات المطلوبة للإرتقاء بمستوى القطاع الصحي .

وأجرى العملية كل من رئيس قسم جراحة الصدر الدكتور مؤيد أحمد لامبر واستشاري أول جراحة الصدر الدكتور نايف فريوان واستشاري التخدير الدكتور عدنان حسين وأخصائي جراحة الصدر الدكتور بلال حماد بالإضافة إلى الطاقم التمريضي بالجراحات التخصصية